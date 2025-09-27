L' ho scritto io il pizzino L' ammissione del papà di Sempio stupisce tutti | cosa ha confessato
"Il pizzino l'ho scritto io, era un appunto". Lo ha detto Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, intervenendo a Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi. Le dichiarazioni dell'uomo fanno riferimento a un "pizzino", così ribattezzato dalla stampa, che sarebbe al centro dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari, aperta dalla Procura di Brescia, che al momento vede come unico indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. "I 2030 euro era il costo delle marche da bollo" Sul foglietto, risalente agli inizi di febbraio del 2017, vi sarebbe indicata una cifra, "20.
Il pizzino di Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: “L’ho scritto io, 20 o 30 euro per le marche da bollo o per gli avvocati”
