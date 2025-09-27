L’hanno trovata 13enne scomparsa da casa poco fa l’annuncio ufficiale su Gaia

Importante aggiornamento sulla vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità: Gaia, la tredicenne di Figline Incisa Valdarno scomparsa nella giornata di venerdì 26 settembre, è stata ritrovata. Per lei erano stati lanciati numerosi appelli attraverso i social network, con l’obiettivo di mobilitare il maggior numero di persone possibili per rintracciare la ragazza. I familiari si erano rivolti subito ai carabinieri, che avevano avviato le ricerche raccogliendo segnalazioni e informazioni utili. La notizia della scomparsa aveva rapidamente fatto il giro del web, alimentando una catena di condivisioni e messaggi di solidarietà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it