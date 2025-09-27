L’hanno trovata 13enne scomparsa da casa poco fa l’annuncio ufficiale su Gaia
Importante aggiornamento sulla vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità: Gaia, la tredicenne di Figline Incisa Valdarno scomparsa nella giornata di venerdì 26 settembre, è stata ritrovata. Per lei erano stati lanciati numerosi appelli attraverso i social network, con l’obiettivo di mobilitare il maggior numero di persone possibili per rintracciare la ragazza. I familiari si erano rivolti subito ai carabinieri, che avevano avviato le ricerche raccogliendo segnalazioni e informazioni utili. La notizia della scomparsa aveva rapidamente fatto il giro del web, alimentando una catena di condivisioni e messaggi di solidarietà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: trovata - 13enne
Trovata priva di sensi in spiaggia dopo una festa: 13enne in ospedale
Il giallo dei soldi dei genitori di Andrea Sempio: trovata una fattura emessa da Luciano Garofano. Risponde in diretta a #Quartogrado il generale - X Vai su X
Il marito l’avrebbe ucciso la moglie, trovata impiccata alla spalliera del letto, perché la considerava un ostacolo per la sua nuova relazione con una donna più giovane. Non si suicidò Daniela Gaiani, sarebbe stata, in realtà, assassinata - facebook.com Vai su Facebook
Rende, la 13enne scomparsa dopo la scuola è stata ritrovata dai carabinieri. Le indagini proseguono - Proseguono le indagini per comprendere i motivi di un possibile allontanamento volontario ... corrieredellacalabria.it scrive