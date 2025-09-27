Lezione di Areu per 500 studenti bergamaschi | imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Prevenire e formare prima di tutto: una lezione di Areu agli studenti bergamascahi. Anche quest’anno il Sentierone di Bergamo si è tinto di rosso e arancio per l’11ª edizione della giornata di formazione alla rianimazione cardiopolmonare per 500 studenti degli istituti superiori di Bergamo e provincia, organizzata dall’ Articolazione Territoriale (AAT) di Bergamo dell’ Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza – AREU, in collaborazione con le associazioni di soccorso, gli istruttori dei Centri di Formazione (CEFRA) e i volontari che da anni rendono possibile la realizzazione di questo grande evento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

