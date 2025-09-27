L’ex procuratore Venditti In prima linea nell’antimafia E ora nel cda di un casinò

PAVIA Già all’inizio dello scorso aprile era filtrata l’indiscrezione che la Procura di Brescia, competente per i magistrati del distretto di Milano, lo stesse indagando. E ancora a maggio era stato rilanciato un suo possibile coinvolgimento per la gestione ‘anomala’ della prima indagine a carico di Andrea Sempio, conclusa con la richiesta di archiviazione poi accolta dal Gip. In entrambe le occasioni aveva seccamente smentito, anche perché in effetti non gli era stato ancora notificato alcun atto. Ieri, con le perquisizioni, la conferma delle indagini a suo carico, per la pesante accusa di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217ex procuratore venditti primaL’ex procuratore Venditti. In prima linea nell’antimafia. E ora nel cda di un casinò - Pm a Pavia fra il 2014 e il 2022: si è occupato di diversi processi di rilievo. Si legge su quotidiano.net

l8217ex procuratore venditti primaVenditti, chi è l'ex procuratore di Pavia che scagionò due volte Sempio - Dopo una lunga esperienza a Milano (e Reggio Calabria) nella Direzione Distrettuale Antimafia, Mario Venditti nel 2015 arriva alla guida della procura di Pavia e vi resta per oltre 6 anni. Si legge su rainews.it

