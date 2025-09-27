L' ex pm indagato per corruzione va al contrattacco | Lo rifarei ancora Terremoto su Garlasco

“Non ho mai preso soldi da nessuno”. Lo ha detto l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari, nell'ambito di una presunta cessione di denaro che coinvolgerebbe la famiglia di Andrea Sempio. Secondo l'ipotesi accusatoria, nel 2017 l'ex magistrato avrebbe percepito un'ingente somma di denaro dai genitori del ragazzo, all'epoca indagato l'omicidio di Chiara, affinché archiviasse il fascicolo a carico del figlio. “Nessuno mi restituirà l'onore leso” Raggiunto telefonicamente dalla redazione di Quarto Grado, il programma di Rete 4 condotto dal giornalista Gianluigi Nuzzi, Venditti ha commentato la notizia relativa all'inchiesta per corruzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'ex pm indagato per corruzione va al contrattacco: "Lo rifarei ancora”. Terremoto su Garlasco

