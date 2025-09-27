L' ex pilota di F1 si racconta teatro Verdi gremito per Ivan Capelli | Senna era il riferimento in tutte le situazioni

Dal legame fortissimo con papà Graziano alla passione per i motori, esplosa all'improvviso nel 1976, quando il padre regista lo accompagnò sul set di una pubblicità sulla pista di Fiorano, salendo nella Ferrari nientepopodimeno che di Niki Lauda. Un giorno decisivo per la sua vita

"Ustica, 45 anni fa già capimmo". Ex pilota pesarese racconta:: "Delle manovre militari si sapeva"

"Sono un pilota zingaro, tra l’asfalto e la terra", il campione di Motogp e Motocross Dovizioso si racconta

Sedici anni, Ginevra Panzeri è la promessa dell'automobilismo italiano. Il film, che uscirà in Italia l'11 settembre, racconta la storia di una giovane donna che sogna di diventare pilota professionista e lotta per emergere. Praticamente la sua storia

Riccardo Patrese è stato ospite di Pordenonelegge. L'ex pilota di Formula Uno ha presentato il suo ultimo libro: "F1 Backstage – Riccardo Patrese racconta" Gli esordi Riccardo Patrese, ex pilota di Formula Uno, si è raccontato agli spettatori dei Pordenoneleg

Hulkenberg: "Orgoglioso del mio percorso in F1, ma se avessi avuto una macchina top..." - Al suo quindicesimo anno in F1 e dopo oltre 200 Gran Premi disputati, Nico Hulkenberg ha conquistato il suo primo podio in questa stagione.

Brad Pitt in pista sulla F1 con il regista di "Top Gun Maverick" E Lewis Hamilton a insegnare i trucchi del mestiere di pilota - Brad Pitt, 61 anni, americano dell'Oklahoma, nel ruolo dell'ex pilota Sonny Hayes in F1