Lex Luthor | la sua apparizione in Peacemaker è davvero importante per il DCU

Dopo l’estate dedicata a Superman, questa settimana Peacemaker ha riunito il DCU di James Gunn per quello che lui definisce un “momento davvero importante” per il franchise. Il boss della DC Studios ha recentemente spiegato il significato dell’apparizione di Lex Luthor ( Nicholas Hoult ) nell’episodio della seconda stagione “ Ignorance Is Chris ” e come questo influenzi “l’intero DCU” in vista del prossimo film su Superman, Man of Tomorrow. “ Questa è stata una delle prime scene che abbiamo girato. Credo che l’abbiamo girata nel bel mezzo delle riprese di Superman, mentre stavamo girando le sequenze al Pentagono. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

