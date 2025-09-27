L' ex ferrovia Spoleto-Norcia compie cento anni
In occasione del centesimo compleanno della Vecchia Ferrovia, inaugurata nel novembre 1926, cambiano le date per la SpoletoNorcia Trail e Mtb nel 2026. Le due gare, rispettivamente giunte alla 4ª e alla 13ª edizione, si svolgeranno domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, spostandosi dunque dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sulle tracce della ferrovia: raduno cicloturistico tra Spoleto, Scheggino e la Cascata delle Marmore
Boato improvviso a Spoleto: crolla una palazzina della ex ferrovia per Norcia
Crolla deposito della ex Spoleto Norcia: nessun ferito, boato sentito nelle scuole - Il cedimento di rilevanti dimensioni ha interessato un’ampia porzione del muro perimetrale di via San Tommaso a Spoleto. Si legge su umbria24.it
Paura a Spoleto, crolla il deposito dell'ex ferrovia Spoleto-Norcia - Intorno alle 14 di lunedì si è verificato il crollo del tetto e di una parte dell'ex rimessaggio dei vagoni della ferrovia Spoleto- Secondo rainews.it