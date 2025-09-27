L' ex ferrovia Spoleto-Norcia compie cento anni

In occasione del centesimo compleanno della Vecchia Ferrovia, inaugurata nel novembre 1926, cambiano le date per la SpoletoNorcia Trail e Mtb nel 2026. Le due gare, rispettivamente giunte alla 4ª e alla 13ª edizione, si svolgeranno domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, spostandosi dunque dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

