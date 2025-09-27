Lewis Hamilton l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

Lewis Hamilton sta vivendo momenti di grande apprensione per le gravi condizioni di salute del suo amato cane Roscoe, un bulldog che lo accompagna da oltre dieci anni e che è diventato una vera star nel paddock di Formula 1. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

F1 Gp Silverstone: le qualifiche. Leclerc e Hamilton deludono, Lewis evita per un soffio l'eliminazione in Q1. Incognita pioggia Live

F1, Lewis Hamilton non si abbatte: “Non sono deluso e domani posso ancora sognare”

Formula 1, dominio McLaren a Silverstone: vince Norris davanti a Piastri. Quarta la Ferrari di Lewis Hamilton

L'amato cane di Lewis Hamilton, Roscoe, è in fin di vita ed il pilota della Ferrari ha lasciato tutto per stare al fianco del suo amico fidato a quattro zampe: e proprio per non abbandonare il suo bulldog malato il sette volte campione di Formula 1 ha deciso di non

"Eravamo io, mia sorella, Lewis Hamilton, Tom Cruise..." 'Eravamo io @RitaOra edition' #RitaOraRTL1025 LIVE:

Lewis Hamilton, il cane Roscoe è in fin di vita: «È in coma». Annullato il test con la Ferrari - Lewis Hamilton si ferma per stare al fianco del suo cane, insieme a lui dal 2013 e diventato una vera e propria mascotte per tutti i fan ...

Lewis Hamilton si ferma, niente test al Mugello. Il suo cane Roscoe è in coma - Ci sono cose che non si possono comprare, è una frase banale, ma è anche una verità incontrovertibile.