Lewis Hamilton l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Lewis Hamilton sta vivendo momenti di grande apprensione per le gravi condizioni di salute del suo amato cane Roscoe, un bulldog che lo accompagna da oltre dieci anni e che è diventato una vera star nel paddock di Formula 1. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
George Russell è arrivato a 2 giri dal raggiungere Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Oscar Piastri come unici piloti nella storia della F1 ad aver completato ogni singolo giro di ogni gara in una stagione. I due giri non compiuti sono quelli
Lewis Hamilton conclude la stagione con una discreta rimonta anche se, siamo certi, non vede l'ora di fare un reset di questa stagione. ( @pciccarone ) #F1 #AbuDhabiGP #Hamilton
Hamilton, arriva un'accusa senza precedenti: hanno cercato di boiccottarlo - Lewis Hamilton non ha consigli per coloro che si giocano il titolo, accusando poi Bernie Ecclestone per quanto accadde nel 2014.