Lewis Hamilton l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Lewis Hamilton sta vivendo momenti di grande apprensione per le gravi condizioni di salute del suo amato cane Roscoe, un bulldog che lo accompagna da oltre dieci anni e che è diventato una vera star nel paddock di Formula 1. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
