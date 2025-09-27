Lewis Hamilton l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

Mondouomo.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton sta vivendo momenti di grande apprensione per le gravi condizioni di salute del suo amato cane Roscoe, un bulldog che lo accompagna da oltre dieci anni e che è diventato una vera star nel paddock di Formula 1. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

lewis hamilton l8217umanit224 di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

© Mondouomo.it - Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe.

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton

Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

F1, l’esordio di Lewis Hamilton in Ferrari è il peggiore dai tempi di Ivan Capelli nel 1992!

F1, Lewis Hamilton: “Non abbiamo fatto alcun test al Mugello, valuteremo la nuova sospensione qui a Spa”

lewis hamilton l8217umanit224 campioneLewis Hamilton, dopo l'ottavo posto a Singapore, si è raccontato sui social rimarcando come: "La Ferrari sa reagire, sono convinto che ce la faremo" - Dopo l'ennesima trasferta senza sorrisi per la sua Ferrari il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton si è aperto su suoi social esprimendo gr ... Da eurosport.it

lewis hamilton l8217umanit224 campioneFerrari senza freni al traguardo, Lewis Hamilton penalizzato all'8° posto nel GP Singapore: cosa è successo - Hamilton era riuscito a tagliare il traguardo al 7° posto nonostante un guasto ai freni sulla sua SF- Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Lewis Hamilton L8217umanit224 Campione