Lewis e l' abbraccio mondiale a Roscoe
«Pregate per lui, pregate per Roscoe». Lewis Hamilton non è riuscito a tenere per sé la sofferenza del suo cane e in poche ore ha raccolto milioni di cuoricini. Meglio di una canzone dei Coma Cose. L'amore di Lewis per il suo bulldog che compirà 13 anni il 24 ottobre, era noto da anni. Lo portava dovunque, lo trattava come una fidanzata e forse è anche per questo che ultimamente le sue storie sono evaporate come un gossip tra le pagine di Novella 2000. L'amore per Roscoe però è una cosa seria, tanto che lo stesso cane ha un milione e trecentomila followers sul suo profilo Instagram dove si presenta così: «Sono un bulldog vegano che ama viaggiare, giocare a palla e avere attenzione dalle ragazze, specialmente quando mi grattano il sedere». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: lewis - abbraccio
Lewis Hamilton non parteciperà ai test Pirelli di domani al Mugello perché Roscoe, il suo amato bulldog, non si è sentito bene nelle ultime ore. Con tutto il cuore spero che Roscoe possa riprendersi presto e mando un abbraccio a Lewis, perché non è mai facil - X Vai su X
Pochi istanti fa, Lewis Hamilton ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del suo fidato Roscoe attraverso un messaggio toccante sui social media. Il pilota britannico ha confermato che il suo amato bulldog inglese ha contratto nuovamente la polmo - facebook.com Vai su Facebook
Lewis e l'abbraccio mondiale a Roscoe - Poche settimane fa era su quella di Dogue, il Vogue dei cani, dopo che aveva già posato accanto ... Riporta msn.com