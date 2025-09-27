«Pregate per lui, pregate per Roscoe». Lewis Hamilton non è riuscito a tenere per sé la sofferenza del suo cane e in poche ore ha raccolto milioni di cuoricini. Meglio di una canzone dei Coma Cose. L'amore di Lewis per il suo bulldog che compirà 13 anni il 24 ottobre, era noto da anni. Lo portava dovunque, lo trattava come una fidanzata e forse è anche per questo che ultimamente le sue storie sono evaporate come un gossip tra le pagine di Novella 2000. L'amore per Roscoe però è una cosa seria, tanto che lo stesso cane ha un milione e trecentomila followers sul suo profilo Instagram dove si presenta così: «Sono un bulldog vegano che ama viaggiare, giocare a palla e avere attenzione dalle ragazze, specialmente quando mi grattano il sedere». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lewis e l'abbraccio mondiale a Roscoe