L’Europa vuole creare un muro antidrone per allontanare la minaccia russa
Le ripetute violazioni dello spazio aereo dell’Unione europea e della Nato da parte della Russia sono segnali allarmanti per l’Occidente. Solo nelle ultime due settimane, droni e aerei russi hanno sconfinato nei cieli Polonia, Romania, Estonia e Danimarca. Le contromisure, sempre diverse, hanno costi elevati, alzano il livello della tensione e costringono a ripensare l’intera architettura difensiva europea. Per questo ieri la Commissione europea ha formalmente avviato un’iniziativa per realizzare un muro antidrone lungo il fianco orientale. Il Commissario alla Difesa Andrius Kubilius ha riunito in videoconferenza i ministri della Difesa di undici Stati membri – quelli che stanno lungo il fianco orientale, più Danimarca, Ungheria e Slovacchia – in stretto coordinamento con la Nato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Sui dazi Berlino vuole la guerra Usa-Europa
Trump colpisce l'Europa: dazi al 30%. Che cosa vuole Donald ? Dai farmaci ai prodotti agricoli, per l'Italia un danno da 35 miliardi
Niente Arabia per Moise Kean: l’attaccante viola vuole rimanere in Europa e la dirigenza è pronta a blindarlo
Dialogo dell'UE con i Giovani 2025 L'Europa vuole ascoltarti! Il Dialogo dell'UE con i giovani è lo spazio dove le istituzioni europee e nazionali incontrano le nuove generazioni per raccogliere idee, proposte e opinioni sul futuro dell'Europa.
Cookies addio? L'Europa vuole semplificare le impostazioni sulla privacy degli utenti (ed eliminare il fastidioso popup)