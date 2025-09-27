L’Europa vuole creare un muro antidrone per allontanare la minaccia russa

Le ripetute violazioni dello spazio aereo dell’Unione europea e della Nato da parte della Russia sono segnali allarmanti per l’Occidente. Solo nelle ultime due settimane, droni e aerei russi hanno sconfinato nei cieli Polonia, Romania, Estonia e Danimarca. Le contromisure, sempre diverse, hanno costi elevati, alzano il livello della tensione e costringono a ripensare l’intera architettura difensiva europea. Per questo ieri la Commissione europea ha formalmente avviato un’iniziativa per realizzare un muro antidrone lungo il fianco orientale. Il Commissario alla Difesa Andrius Kubilius ha riunito in videoconferenza i ministri della Difesa di undici Stati membri – quelli che stanno lungo il fianco orientale, più Danimarca, Ungheria e Slovacchia – in stretto coordinamento con la Nato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

