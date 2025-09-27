Per anni il sostenitore?1 dell’Ucraina sono stati gli USA, sia sul piano finanziario che militare. Anche l’Europa ha contribuito, ma con una quota molto inferiore. Adesso Trump sollecita gli alleati europei a dare di più, anzi a dare tutto, e lo sta facendo in modo beffardo: defilandosi dalla contesa. Con tanti auguri a Kiev e a Bruxelles. Si può dare di più. I governi europei erano abituati comodamente: per tutta la durata dell’amministrazione Biden si sono fatti belli promettendo grandi aiuti all’Ucraina, che avrebbe poi fornito “nonno Joe”. A onore del vero. occorre dire che alcuni Paesi hanno elargito un appoggio materiale consistente pagandolo di tasca propria. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - L’Europa non è pronta a sostenere l’Ucraina da sola. E nemmeno lo vuole