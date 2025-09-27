L’Europa non è pronta a sostenere l’Ucraina da sola E nemmeno lo vuole

Follow.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni il sostenitore?1 dell’Ucraina sono stati gli USA, sia sul piano finanziario che militare. Anche l’Europa ha contribuito, ma con una quota molto inferiore. Adesso Trump sollecita gli alleati europei a dare di più, anzi a dare tutto, e lo sta facendo in modo beffardo: defilandosi dalla contesa. Con tanti auguri a Kiev e a Bruxelles. Si può dare di più. I governi europei erano abituati comodamente: per tutta la durata dell’amministrazione Biden si sono fatti belli promettendo grandi aiuti all’Ucraina, che avrebbe poi fornito “nonno Joe”. A onore del vero. occorre dire che alcuni Paesi hanno elargito un appoggio materiale consistente pagandolo di tasca propria. 🔗 Leggi su Follow.it

l8217europa non 232 pronta a sostenere l8217ucraina da sola e nemmeno lo vuole

© Follow.it - L’Europa non è pronta a sostenere l’Ucraina da sola. E nemmeno lo vuole

In questa notizia si parla di: europa - pronta

Niente Arabia per Moise Kean: l’attaccante viola vuole rimanere in Europa e la dirigenza è pronta a blindarlo

Dazi, l’Europa pronta alle contromisure: “Aprite i mercati o pagherete”

Via libera ai liquidi nel bagaglio a mano: l’Europa pronta a togliere il limite dei 100 ml già da luglio

Cerca Video su questo argomento: L8217europa 232 Pronta Sostenere