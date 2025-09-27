"Si ordina alla popolazione civile presente nella città di Lucca di evacuare l’intera area urbana entro e non oltre le ventiquattro ore". Inizia così la lettera che alcuni residenti in questi giorni hanno trovato nella propria cassetta della posta. Un finto messaggio che ricalca a pennello l’avviso di sgombero che l’esercito israeliano (Idf) consegna ai palestinesi per intimarli ad abbandonare le case, accompagnato da una cartina della città divisa per zone rosse e un qr code per fare una donazione alla Global Sumud Flottilla. Il gesto, compiuto da alcuni attivisti anonimi, ha infatti lo scopo di sensibilizzare la popolazione su ciò che sta accadendo a Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettere di sgombero in cassetta. La “provocazione“ ai residenti