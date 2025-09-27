Una giornata importantissima per Leonor di Spagna, che per la sua prima visita ufficiale in Navarra ha debuttato con lo storico titolo di Principessa di Viana, che detiene da quando suo padre è stato proclamato Re nel 2014. Un evento altamente simbolico, pensato per rafforzare il legame della futura Sovrana con questa terra: non a caso la Principessa è stata accolta da una folla entusiasta, tra applausi e sguardi emozionati. In questa giornata storica, anche i look scelti dalla Regina Letizia e dalla Principessa Leonor hanno voluto lanciare un messaggio importante: entrambe hanno optato per un tailleur, seppur in tonalità diverse, esprimendo il loro stile personale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna e Leonor, il look coordinato ha un messaggio nascosto