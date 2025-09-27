L’Esplosione a Milano | I Tre Anni di Balotelli all’Inter

Inter, Balotelli: “Lookman? I tifosi devono capire” Il periodo trascorso da Mario Balotelli all’Inter, dal 2007 al 2010, è stato il trampolino di lancio della sua carriera e l’origine di quella dualità tra genio calcistico e carattere indomito che lo ha sempre accompagnato.?L’Ascesa del Talento: Arrivato giovanissimo, Balotelli è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - L’Esplosione a Milano: I Tre Anni di Balotelli all’Inter

