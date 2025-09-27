L’esaltante magia dell’incontro
Una delle caratteristiche del jazz è quella di attribuire una particolare importanza all’incontro tra musicisti. Che duri il tempo di una sola performance oppure sia il prologo di una collaborazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: esaltante - magia
Siamo a Bra, agli Stand S13 e S14 del Cheese 2025 Un mare di persone ci ha raggiunti per assistere alla magia del nostro #fiordilatte, lavorato dal vivo con maestria e passione. È stato uno spettacolo di gusto e artigianalità, un vero e proprio assalto al fiord - facebook.com Vai su Facebook