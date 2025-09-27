Lercara Friddi arrestati due giovani in auto con 100 grammi di hashish sotto il sedile

Sono stati fermati a un posto di controllo e, una volta terminata la perquisizione, sono saltati fuori un panetto di hashish di oltre cento grammi e due dosi di cocaina. I carabinieri hanno arrestato a Lercara Friddi due ragazzi di 22 e 20 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lercara - friddi

Fiscalità di sviluppo, il sindaco di Lercara Friddi Luciano Marino: "Passo storico per la Sicilia"

Scomparso un uomo di 41 anni a Lercara Friddi, la sorella: "Aiutateci a trovarlo"

Scomparso un uomo di 41 anni a Lercara Friddi e segnalato a Sambuca, la sorella: "Aiutateci a trovarlo"

Ieri sera a Lercara Friddi, sabato 20 settembre 2025, un’inedita emozione in Piazza Duomo! Durante il concerto per l'ennesimo successo di Fausto Leali , davanti a una folla entusiasta, c’è stata una splendida sorpresa: sul palco è salita Daria Biancardi per un Vai su Facebook

Lercara Friddi, due giovani arrestati con hashish e cocaina nell’auto - I militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione locale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’auto con a bordo due ragazzi che avevano destato sospetti per il loro atteg ... Come scrive msn.com