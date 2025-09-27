L’era glaciale: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale, film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge; prodotto dai Blue Sky Studios, in co-produzione con 20th Century Fox Animation, e distribuito dalla 20th Century Fox. Co-diretto da Carlos Saldanha e basato su un racconto originale di Michael J. Wilson, il film è primo capitolo del franchise de “L’era glaciale” (nonché primo lungometraggio Blue Sky in assoluto). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 20.000 anni fa circa, nell’epoca Paleolitica, un’era glaciale sta per abbattersi sulla Terra minacciando le specie viventi di rimanere senza cibo o morire per il freddo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film