Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025
(Adnkronos) – Una nuova stella si affaccia sul firmamento dell’automotive internazionale. Si chiama Lepas, ed è il brand lifestyle ad alte prestazioni del Gruppo Chery, primo costruttore cinese per esportazioni globali. Per il debutto sceglie il Salone dell'auto di Torino portando in scena il suo SUV di punta, l’elegante e tecnologico Lepas L8. Lepas L8 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: lepas - debutta
Lepas L8 debutta a Torino: SUV premium ibrido firmato Gruppo Chery - facebook.com Vai su Facebook
Lepas L8 debutta a Torino: SUV premium ibrido firmato Gruppo Chery https://ift.tt/cKNkGI1 - X Vai su X
Lepas L8: debutto europeo al Salone dell’Auto di Torino - 300 km di autonomia, design ispirato al leopardo e stile urbano elegante. Secondo quotidianomotori.com
Lepas: debutto in Italia con la L8 al Salone Auto Torino 2025 - Si tratta di Lepas, brand del Gruppo Chery, che ha fatto il suo debutto al Salone Auto Torino 2025, con la presentazione della L8. Segnala motorionline.com