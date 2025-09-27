Lepas debutta al Salone Auto Torino 2025

(Adnkronos) – Una nuova stella si affaccia sul firmamento dell’automotive internazionale. Si chiama Lepas, ed è il brand lifestyle ad alte prestazioni del Gruppo Chery, primo costruttore cinese per esportazioni globali. Per il debutto sceglie il Salone dell'auto di Torino portando in scena il suo SUV di punta, l’elegante e tecnologico Lepas L8.   Lepas L8 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

