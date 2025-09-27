Leonor di Spagna a Navarra con i genitori | ritratto di famiglia in power suit
L'erede al trono visita la regione per vestire ufficialmente i panni di principessa di Viana. Per l'occasione indossa la sua uniforme per le occasioni istituzionali, un completo giacca e pantaloni, in linea con lo stile della madre Letizia e, ovviamente, con quello del padre Felipe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: leonor - spagna
Leonor di Spagna si riunisce con la sorella Sofia: la foto dell’incontro segreto
Leonor di Spagna torna a casa: i baby hair sono un souvenir del suo viaggio
Leonor di Spagna, bellissima in uniforme: sguardo magnetico ad alta seduzione
Leonor di Spagna «decolla» verso il trono: la principessa nell'Aeronautica, ultima tappa di formazione militare - X Vai su X
Re Felipe di Spagna, stasera a Barcellona, nel Museo Nazionale dell'Arte di Catalogna, alla cena che dà il via al MWC Barcelona 2025, la più importante fiera della telefonia mobile, e relative tecnologie, del mondo. Dalle foto pubblicate dalla Casa Reale non - facebook.com Vai su Facebook
Leonor di Spagna a Navarra con i genitori: ritratto di famiglia in power suit - Per l'occasione indossa la sua uniforme per le occasioni istituzionali, un completo giacca e pantaloni, in ... Come scrive vanityfair.it
Leonor di Spagna seduce col cambio di divisa: l’anno da Top Gun, lontano da Letizia - Leonor, figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna, sta completando la sua istruzione, necessaria per ereditare il trono. Scrive dilei.it