Leonor di Spagna a Navarra con i genitori | ritratto di famiglia in power suit

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'erede al trono visita la regione per vestire ufficialmente i panni di principessa di Viana. Per l'occasione indossa la sua uniforme per le occasioni istituzionali, un completo giacca e pantaloni, in linea con lo stile della madre Letizia e, ovviamente, con quello del padre Felipe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

leonor di spagna a navarra con i genitori ritratto di famiglia in power suit

© Vanityfair.it - Leonor di Spagna a Navarra con i genitori: ritratto di famiglia in power suit

In questa notizia si parla di: leonor - spagna

Leonor di Spagna si riunisce con la sorella Sofia: la foto dell’incontro segreto

Leonor di Spagna torna a casa: i baby hair sono un souvenir del suo viaggio

Leonor di Spagna, bellissima in uniforme: sguardo magnetico ad alta seduzione

leonor spagna navarra genitoriLeonor di Spagna a Navarra con i genitori: ritratto di famiglia in power suit - Per l'occasione indossa la sua uniforme per le occasioni istituzionali, un completo giacca e pantaloni, in ... Come scrive vanityfair.it

Leonor di Spagna seduce col cambio di divisa: l’anno da Top Gun, lontano da Letizia - Leonor, figlia maggiore di Letizia e Felipe di Spagna, sta completando la sua istruzione, necessaria per ereditare il trono. Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Leonor Spagna Navarra Genitori