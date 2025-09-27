Lega Salvini | contributo da 5 miliardi dalle banche Forza Italia si oppone

ABBONATI A DAYITALIANEWS La proposta della Lega. ROMA, 27 settembre 2025. Secondo i calcoli del gruppo economico della Lega, le grandi banche potrebbero garantire un contributo straordinario da 5 miliardi di euro a favore di famiglie, artigiani, commercianti e imprese. L’idea, sostenuta da Matteo Salvini, si ispira a modelli già applicati con successo da anni in diversi Paesi europei e punta a intervenire sugli extraprofitti generati dagli istituti di credito. Il muro di Forza Italia. La proposta, tuttavia, incontra un ostacolo politico significativo: Forza Italia si oppone con decisione. Il vicepremier e leader del partito, Antonio Tajani, ha ribadito la posizione durante la festa di FI a Telese Terme (Benevento): “ Finché Forza Italia sarà al governo, non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

