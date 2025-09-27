Lega Salvini | contributo da 5 miliardi dalle banche Forza Italia si oppone
ABBONATI A DAYITALIANEWS La proposta della Lega. ROMA, 27 settembre 2025. Secondo i calcoli del gruppo economico della Lega, le grandi banche potrebbero garantire un contributo straordinario da 5 miliardi di euro a favore di famiglie, artigiani, commercianti e imprese. L’idea, sostenuta da Matteo Salvini, si ispira a modelli già applicati con successo da anni in diversi Paesi europei e punta a intervenire sugli extraprofitti generati dagli istituti di credito. Il muro di Forza Italia. La proposta, tuttavia, incontra un ostacolo politico significativo: Forza Italia si oppone con decisione. Il vicepremier e leader del partito, Antonio Tajani, ha ribadito la posizione durante la festa di FI a Telese Terme (Benevento): “ Finché Forza Italia sarà al governo, non ci saranno mai tasse sugli extraprofitti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: lega - salvini
Salvini e le regionali: «Veneto alla Lega. Farò di tutto, ma con il centrodestra unito»
La Lega: «Niente ricandidatura a chi ha cambiato partito». Salvini: La Lista Zaia? È un valore aggiunto
Saranno Salvini, i 15 giovani emergenti della Lega a Monza e in Brianza
Complimenti a Elena Negretti, nuovo commissario della Lega Salvini Premier di Como! Grazie a Ivan Noseda per il lavoro fatto fin qui con passione e dedizione. Avanti tutta con Matteo Salvini e con la Lega nel cuore! Viva Como! Viva la Lega! #Lega #Como Vai su Facebook
Nicola OTTAVIANI, Deputato Lega > SABATO 27 SETTEMBRE ore 09:30 a "Super Partes" (Canale 5) Streaming: https://mediaset.it/canale5/ - X Vai su X
Banche, Lega: da istituti credito possibile contributo di 5 miliardi - (askanews) – In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. Segnala askanews.it
Evergreen. La Lega torna a proporre una tassa da 5 miliardi per le banche - È quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ... Si legge su msn.com