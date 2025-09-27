Lega ancora nel caos Santini è stato sfiduciato Il capogruppo sarà Ferrari

La Lega, a Viareggio, è sempre più nel caos. Il capogruppo Alessandro Santini è stato sfiduciato dai tre consiglieri del Carroccio Walter Ferrari, Barbara Canova e Alberto Pardini. È lo stesso Santini a darne notizia: "Avanti con la linea politica di Vannacci. Il nuovo capogruppo – scrive – sarà Ferrari. Non cambio di una virgola il mio pensiero libero, onesto e sincero. Resterò sempre me stesso e porterò avanti le mie battaglie come ho sempre fatto con orgoglio e dignità. Buon lavoro al neo capogruppo, da oggi costretto ad essere sempre presente mettendo da parte il proprio lavoro". L’onda del generale travolge anche Pietrasanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

