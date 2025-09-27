Lectorinfabula | ultima giornata Ottava edizione tra Bari Castellana Grotte Conversano Putignano Rutigliano e Turi

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Sarà un incontro nella Pinacoteca del Finoglio a Conversano, ad inaugurare l’ultima giornata del Festival Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno da quest’anno festival diffuso in ben sei Comuni della cinta metropolitana barese (Bari, Castellana Grotte, Conversano, Putignano, Rutigliano e Turi). Viaggio tra Gödel, Escher e l’infinito è il titolo dell’evento che si terrà alle 10.00 e che parlerà di due persone che hanno esplorato i confini della mente umana, dove logica e immaginazione si incontrano, dalle idee rivoluzionarie di Gödel, alle illusioni ottiche e matematiche di Escher. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

