Lectorinfabula | ultima giornata Ottava edizione tra Bari Castellana Grotte Conversano Putignano Rutigliano e Turi
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Sarà un incontro nella Pinacoteca del Finoglio a Conversano, ad inaugurare l’ultima giornata del Festival Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno da quest’anno festival diffuso in ben sei Comuni della cinta metropolitana barese (Bari, Castellana Grotte, Conversano, Putignano, Rutigliano e Turi). Viaggio tra Gödel, Escher e l’infinito è il titolo dell’evento che si terrà alle 10.00 e che parlerà di due persone che hanno esplorato i confini della mente umana, dove logica e immaginazione si incontrano, dalle idee rivoluzionarie di Gödel, alle illusioni ottiche e matematiche di Escher. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: lectorinfabula - ultima
Lectorinfabula 2025 - #day6 "Senza riparo. Dialogo sulla lettura del presente" - Guido Mazzoni dialoga con Luigi Quaranta. Dopo la fine della Guerra fredda, l’Occidente ha vissuto l’illusione di un futuro stabile. Negli ultimi quindici anni, quella sicurezza si - facebook.com Vai su Facebook
Lectorinfabula: ultima giornata Ottava edizione tra Bari, Castellana Grotte, Conversano, Putignano, Rutigliano e Turi - Sarà un incontro nella Pinacoteca del Finoglio a Conversano, ad inaugurare l’ultima giornata del Festival Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno da quest’anno festival diffu ... Lo riporta noinotizie.it
Lectorinfabula: oggi Claudio Martelli e Marco Follini a Conversano Ottava giornata della rassegna - La “Critica della ragione bellica” è quelle di cui parlano Tommaso Greco e Antonio Bonatesta, alle 19. Secondo noinotizie.it