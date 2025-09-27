L' economia italiana sta bene serve farla stare meglio

Le ultime settimane hanno regalato all’Italia un piccolo paradosso politico che merita attenzione. Sul fronte dei conti pubblici, è noto, le notizie sono sorprendentemente buone, migliori delle att. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'economia italiana sta bene, serve farla stare meglio

In questa notizia si parla di: economia - italiana

Sostenibilità e competitività: il binomio vincente dell’economia italiana

Vola la Borsa di Milano: record dopo 18 anni e maglia rosa in Europa. L’economia italiana non si ferma

Giorgetti, 'dall'economia italiana segnali positivi'

L’alta quota di evasione fiscale, oltre che di salari stagnanti, è - purtroppo - una delle caratteristiche particolari dell’economia italiana - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a #Genova per visitare il Salone Nautico 2025. Un settore strategico per il #lavoro e l’#economia italiana. L'industria #nautica italiana ha registrato un fatturato di 8,60 miliardi di euro nel 2024, con un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. - X Vai su X

Il governo sta narrando bene l’azione del governo? - Viene da chiedersi se i segnali di fiducia dei mercati internazionali non possano essere maggiormente considerati e comunicati; se la narrativa su stabilità politica, politiche economiche e lavoro sia ... Si legge su startmag.it

Fmi promuove l’Italia: “Bene investimenti Pnnr e finanza pubblica”/ “Economia resiliente nonostante tensioni” - FMI promuove la resilienza dell'economia italiana, giudizio positivo su investimenti Pnnr e finanze pubbliche, ma preoccupa l'invecchiamento della popolazione ... ilsussidiario.net scrive