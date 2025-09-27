L’economia dei droni decolla | il nuovo business militare da miliardi in Europa

Un muro di droni a protezione dei cieli Ue: è la promessa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione. La risposta di Bruxelles alla recente incursione di questi velivoli russi in territorio polacco, e di un’incursione in quello rumeno, evoca scenari da fantascienza. La guerra in Ucraina ha spinto governi, investitori e imprese a riconoscere che la Difesa non è più un settore marginale – o da delegare agli Stati Uniti – e questo ha dato il via al proliferare di start-up militari, portando la tecnologia sui campi di battaglia e attirando miliardi di euro di capitali privati. 🔗 Leggi su Panorama.it

