Pasturo (Lecco), 27 settembre 2025 – Il rifugio Luigi Brioschi baciato dall'ultimo sole al tramonto con la prima, anticipata, nevicata della stagione. Sono cinque centimetri di neve destinati probabilmente a sparire con il sole previsto per domani, domenica 28 settembre. È la cartolina scattata verso la vetta del Grignone, la Grigna Settentrionale, 2.410 metri di quota, una delle montagne simbolo del Lecchese e della Lombardia, dove quest'oggi è caduta la prima neve. L'ha scattata Alex Torricini, rifugista del Brioschi, che questo weekend è aperto e dove domenica appunto dovrebbe tornare il sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, anticipo d'inverno: sul Grignone (e su altre vette) cade la prima neve della stagione