Lecco anticipo d' inverno | sul Grignone e su altre vette cade la prima neve della stagione

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasturo (Lecco), 27 settembre 2025 – Il rifugio Luigi Brioschi baciato dall'ultimo sole al tramonto con la prima, anticipata, nevicata della stagione. Sono cinque centimetri di neve destinati probabilmente a sparire con il sole previsto per domani, domenica 28 settembre. È la cartolina scattata verso la vetta del Grignone, la Grigna Settentrionale, 2.410 metri di quota, una delle montagne simbolo del Lecchese e della Lombardia, dove quest'oggi è caduta la prima neve. L'ha scattata Alex Torricini, rifugista del Brioschi, che questo weekend è aperto e dove domenica appunto dovrebbe tornare il sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lecco anticipo d inverno sul grignone e su altre vette cade la prima neve della stagione

© Ilgiorno.it - Lecco, anticipo d'inverno: sul Grignone (e su altre vette) cade la prima neve della stagione

In questa notizia si parla di: lecco - anticipo

lecco anticipo d invernoLecco, anticipo d'inverno: sul Grignone (e su altre vette) cade la prima neve della stagione - Il manto bianco dovrebbe sciogliersi già domani, domenica 28 settembre, date le previsioni che annunciano sole. Scrive ilgiorno.it

Anticipo d'inverno in Alto Adige - Dalle prime ore della giornata i vigili del fuoco di Brunico sono stati chiamati a una ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Anticipo D Inverno