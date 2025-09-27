Lecce-Bologna le ultime notizie Italiano punta sul 4-3-3
Bologna, 27 settembre 2025 – Al Via del Mare per scacciare la mini crisi di inizio stagione. È un Lecce a caccia di certezze e identità quello che attende i l Bologna tra le mura amiche: tre sconfitte consecutive in campionato, l’eliminazione in Coppa Italia con un risultato pesante e una squadra che per ora fatica ad avere trame offensive ma anche a fermare quelle avversarie con la peggior difesa con 8 reti subite. Su questo ha lavorato in settimana Eusebio Di Francesco che avrà due gare prima dei bilanci. Presto per parlare di esonero ma di certo un inizio così non era quello che il tecnico dei salentini si aspettava: “Per potersi salvare, dobbiamo essere più compatti sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lecce - bologna
Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”
«In ritardo un treno su tre». La tratta Lecce-Bologna al secondo posto in Italia
Bologna: divieto di sosta. Genoa, poi Lecce e Pisa. La sveglia suona adesso
#Italiano #convocati #LecceBFC #LecceBologna #Lecce #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Pobega #calcio #SerieAEnilive - X Vai su X
L'elenco dei giocatori rossoblù presenti per la trasferta di Lecce #LecceBologna #WeAreOne Vai su Facebook
Lecce-Bologna, le ultime notizie. Italiano punta sul 4-3-3 - Traballa la panchina di Di Francesco, che deve trovare ancora un’identità per i suoi: arrivano da quattro sconfitte al confronto con i rossoblù ... Secondo msn.com
Bologna, serve riscattare la sconfitta in Europa League. Le ultime in casa rossoblu - Bologna, a Lecce per continuare a correre: turnover e ambizioni europee Il Bologna di Vincenzo Italiano torna in campo domenica 28 settembre alle ore 18:00, in trasferta al “Via del Mare” contro il Le ... Da calcionews24.com