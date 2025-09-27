Lecce-Bologna | dove vederla canale tv streaming formazioni

Tutte le informazioni su Lecce-Bologna: formazioni e dove seguire il match. Dopo la sconfitta al Villa Park all'esordio in Europa League, il Bologna si rituffa in campionato con la trasferta di Lecce, disagevole per logistica (rientro venerdì mattina da Birmingham e sabato già in volo per il Salento) e anche per situazione di classifica degli avversari, già ultimi insieme al Pisa con un solo punto in 4 gare e il k.o. senza appello in Coppa Italia contro il Milan. Di Francesco forse non rischia già la panchina, ma un eventuale k.

In questa notizia si parla di: lecce - bologna

lecce bologna vederla canaleLecce-Bologna: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni - Bologna in streaming su dispositivi mobili, mentre su Dazn al fischio finale saranno ... Lo riporta msn.com

lecce bologna vederla canaleLecce-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Al “Via del Mare” si affrontano Lecce e Bologna: sfida fra Di Francesco e Italiano per dimenticare i dispiaceri di coppa. Come scrive msn.com

