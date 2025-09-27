Lecce alla ricerca dell’identità perduta Di Francesco | Cauti con i giudizi sapremo reagire

LECCE – Il Lecce alla ricerca dell’identità perduta e per scrollarsi di dosso l’avvio poco felice in campionato, che ha portato in dote per ora solo il punto esterno contro il Genoa, e le tre sconfitte di fila successive, e una discontinuità nelle varie fasi delle partite che è necessario. 🔗 Leggi su Lecceprima.it