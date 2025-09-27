Leao torna in campo? Allegri è chiaro in conferenza | cosa accadrà contro il Napoli

Cresce l’attesa per il big match tra Napoli e Milan. Intanto il tecnico rossonero ha sciolto un primo dubbio legato al portoghese. Domani sera si accederanno i riflettori su San Siro, in quello che sarà il primo vero test in campionato per gli azzurri. È ancora presto da poter dire “ sfida scudetto “, eppure dà l’impressione di esserla a tutti gli effetti. Un Napoli che arriva a punteggio pieno, in vetta solitaria e che vorrà confermare il successo anche al Meazza, per mandare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Tra queste c’è sicuramente il Milan che, escluso il brutto esordio contro la Cremonese, si è ripresa alla grande, collezionando 4 successi di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

leao torna campo allegriLeao giocherà in Milan-Napoli? La risposta di Allegri in conferenza stampa - Leao è tornato in gruppo e sarà convocato per la partita contro il Napoli di domani, ma giocherà? Riporta milanlive.it

leao torna campo allegriMilan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina - Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina Rafa Leao torna finalmente a disposizione. Come scrive forzazzurri.net

