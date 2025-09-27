Cresce l’attesa per il big match tra Napoli e Milan. Intanto il tecnico rossonero ha sciolto un primo dubbio legato al portoghese. Domani sera si accederanno i riflettori su San Siro, in quello che sarà il primo vero test in campionato per gli azzurri. È ancora presto da poter dire “ sfida scudetto “, eppure dà l’impressione di esserla a tutti gli effetti. Un Napoli che arriva a punteggio pieno, in vetta solitaria e che vorrà confermare il successo anche al Meazza, per mandare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Tra queste c’è sicuramente il Milan che, escluso il brutto esordio contro la Cremonese, si è ripresa alla grande, collezionando 4 successi di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Leao torna in campo? Allegri è chiaro in conferenza: cosa accadrà contro il Napoli