Leao torna in campo? Allegri è chiaro in conferenza | cosa accadrà contro il Napoli
Cresce l’attesa per il big match tra Napoli e Milan. Intanto il tecnico rossonero ha sciolto un primo dubbio legato al portoghese. Domani sera si accederanno i riflettori su San Siro, in quello che sarà il primo vero test in campionato per gli azzurri. È ancora presto da poter dire “ sfida scudetto “, eppure dà l’impressione di esserla a tutti gli effetti. Un Napoli che arriva a punteggio pieno, in vetta solitaria e che vorrà confermare il successo anche al Meazza, per mandare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. Tra queste c’è sicuramente il Milan che, escluso il brutto esordio contro la Cremonese, si è ripresa alla grande, collezionando 4 successi di fila tra campionato e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: leao - torna
Milan, quando torna Leao? Se ne parlerà alla fine di settimana prossima
Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello
Fondamentale il ritorno della Curva Sud. Milan bellissimo e ora torna Leao | PM NEWS
#Juorno #Milan, torna #Leao: #Allegri prepara l’esame #Napoli al primo vero #bigmatch stagionale - X Vai su X
Dopo quaranta giorni d'assenza torna Rafael Leao e proprio per la sfida più importante, il primo big match stagionale, il primo vero esame di maturità del Milan di Allegri. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Leao giocherà in Milan-Napoli? La risposta di Allegri in conferenza stampa - Leao è tornato in gruppo e sarà convocato per la partita contro il Napoli di domani, ma giocherà? Riporta milanlive.it
Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina - Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina Rafa Leao torna finalmente a disposizione. Come scrive forzazzurri.net