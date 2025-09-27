Leao svelate le reali condizioni dell’attaccante del Milan | sarà convocato col Napoli e contro la Juve… Ecco il piano di Allegri
Leao, svelate le reali condizioni dell’attaccante del Milan: tutti gli aggiornamenti sul rientro del portoghese. Il suo rientro è la notizia che tutto l’ambiente del Milan aspettava, ma la parola d’ordine è una sola: cautela. Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese e numero 10 rossonero, è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, ma il suo rientro in campo sarà gestito con la massima attenzione da Massimiliano Allegri. L’obiettivo, come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, non è rischiarlo subito, ma averlo al 100% per il big match del 5 ottobre contro la Juventus. L’attaccante portoghese, classe 1999, è fermo ai box da quasi un mese a causa di un infortunio al polpaccio (elongazione al soleo) rimediato nella prima uscita stagionale in Coppa Italia contro il Bari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: leao - svelate
Milan: quando torna Jashari? Allegri studia la mossa Leao, mentre Buongiorno…. - facebook.com Vai su Facebook
Allegri avvisa il Napoli Nella conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri ha svelato che il recupero di Leao sta procedendo bene e che l’obiettivo del Milan è riaverlo a disposizione proprio contro gli azzurri #SSCNapoli #ACMilan #Allegri #SpazioNa - X Vai su X
Infortunio Leao, Landucci svela la verità: annuncio prima di Milan Napoli - Bella vittoria del Milan in Coppa Italia e continua il momento positivo per la squadra di Massimiliano Allegri. spaziomilan.it scrive
Milan, Allegri rivela condizioni Leao, risponde a Conte poi la sentenza sul non giocare le coppe - Massimiliano Allegri butta gran parte delle pressioni sul Napoli: risponde ai dati dei bookmakers e spiega perché la squadra di Conte sia favorita per lo scudetto nella conferenza pre Milan- Da sport.virgilio.it