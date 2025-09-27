L’E-Work già convince L’attacco gira a mille

Segnali di vera E-Work. L’amichevole con San Giovanni Valdarno di mercoledì ha mostrato le qualità delle squadra che mai si erano viste in precedenza. Gli 81 punti segnati sono la dimostrazione che le giocatrici hanno doti offensive e non bisogna dimenticare che non c’era la finlandese Onnela, in patria a sostenere gli esami di maturità, una delle maggiori bocche da fuoco delle faentine. Oltre alla crescita del gruppo che sta imparando a giocare la pallacanestro di Seletti, anche il rientro di Guzzoni ha inciso: la guardia ha segnato 17 punti e ha mostrato che la sua assenza nelle gare precedente, toglieva una pedina importante al roster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

