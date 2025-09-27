le videocamere in auto per la retromarcia hanno dimezzato gli infortuni

AGI - Secondo una ricerca presentata durante la conferenza nazionale 2025 dell' American Academy of Pediatrics, l' obbligo federale Usa del 2018 di dotare tutti i nuovi veicoli di una telecamera di retromarcia è associato a una significativa diminuzione di lesioni gravi e decessi nei bambini piccoli. Il trauma da retromarcia si riferisce alle lesioni subite quando un pedone viene urtato da un veicolo a motore in retromarcia. Questi incidenti colpiscono in modo sproporzionato i bambini piccoli. Gli autori hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo su pazienti di età inferiore a 5 anni con trauma da retromarcia tra gennaio 2011 e novembre 2024. 🔗 Leggi su Agi.it

