Le tradizioni sono a rischio estinzione svaniscono senza rumore fra le nuove generazioni
Mi metto sempre lungo il muro della passeggiata amare ad aspettarli. Quando ero bambino, arrivavo con grande anticipo per non avere nessuno davanti a coprirmi la visuale e poterli vedere da vicino. Anche adesso, comunque, non arrivo mai in ritardo. Sempre di sabato, sempre all’ora del tramonto, sempre a metà luglio. Fin da piccolo avevo capito qual è il punto perfetto dove stare: esattamente a metà della prima discesa, tra la piazza e il porticciolo. Mi metto lì e il tempo prende una forma diversa: sospesa, una forma in cui non c’è fretta e non c’è noia, solo un’attesa emozionata. Il suono della campana annuncia la partenza dalla chiesa, da quel momento la processione si mette in movimento e io so che in pochi minuti appariranno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: tradizioni - sono
Matrimoni dal mondo, quali sono le tradizioni delle nozze in Albania
ll percorso di Akihiko Takeda (1930 – 2012) inizia in famiglia. E’ tra le mura domestiche a Toyohashi che matura la particolare sensibilità verso la natura, immerso nella spiritualità di templi e santuari. Le radici e le tradizioni sono rappresentate d - facebook.com Vai su Facebook
La Terra si svuota, un milione di specie a un passo dall’estinzione: chi si salva - Un milione di specie rischiamo l'estinzione, la fauna della Terra è in serio pericolo: ecco chi si salva e chi invece non rivederemo mai più. Si legge su ecoblog.it
“I koala sono a rischio estinzione. Stop al disboscamento e via libera al vaccino contro la clamidia”: il piano per salvarli - La decisione è arrivata anche per andare incontro a uno dei problemi maggiori di questa ... ilfattoquotidiano.it scrive