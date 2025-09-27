le tradizioni sono a rischio estinzione svaniscono senza rumore fra le nuove generazioni

Mi metto sempre lungo il muro della passeggiata amare ad aspettarli. Quando ero bambino, arrivavo con grande anticipo per non avere nessuno davanti a coprirmi la visuale e poterli vedere da vicino. Anche adesso, comunque, non arrivo mai in ritardo. Sempre di sabato, sempre all’ora del tramonto, sempre a metà luglio. Fin da piccolo avevo capito qual è il punto perfetto dove stare: esattamente a metà della prima discesa, tra la piazza e il porticciolo. Mi metto lì e il tempo prende una forma diversa: sospesa, una forma in cui non c’è fretta e non c’è noia, solo un’attesa emozionata. Il suono della campana annuncia la partenza dalla chiesa, da quel momento la processione si mette in movimento e io so che in pochi minuti appariranno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

