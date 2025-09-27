le serie tv che vedremo su sky a fine 2025 e nel 2026 da gucci di muccino a gli 883 e il remake di love bugs

Tra i titoli eclatanti della nuova stagione Sky, la serie sulla famiglia Gucci diretta da Gabriele Muccino e il reboot di Love Bugs con Lodigiani & Rosiello. Arriva anche The Paper. Tutti gli annunci dal What's Next di Sky e NOW. Sky Italia ha sempre puntato sulla qualità piuttosto che alla quantità, e nel tempo questa strategia sembra aver premiato. La pay tv è reduce sicuramente da una stagione incredibile a livello seriale, con tre titoli di successo e sulla bocca di tutti, che hanno partecipato ai tre principali festival cinematografici internazionali: Dostoevskij a Berlino, L'arte della gioia a Cannes e M - Il figlio del secolo a Venezia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

