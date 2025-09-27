Le scuole diventano più accessibili Via tutte le barriere architettoniche

Un investimento da oltre 140 mila euro renderà più accessibili tre scuole primarie tifernati. L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto dalla Regione Umbria un finanziamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli istituti di Rignaldello, Userna e Cerbara, grazie allo scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili. La decisione della giunta regionale di incrementare di un milione di euro le risorse disponibili per l’avviso pubblico in materia di edilizia scolastica ha consentito di includere anche i progetti presentati dal Comune. Nel dettaglio gli interventi riguardano: la primaria di Rignaldello alla quale sono stati assegnati 48 mila euro per la realizzazione di una pavimentazione semipermeabile lungo i percorsi pedonali, oggi imbrecciati e la costruzione di una nuova rampa con balaustra in ferro all’ingresso principale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

