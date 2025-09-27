Le reazioni alla sentenza I familiari delle vittime | Speriamo finisca presto

"Speriamo solo che la prossma volta la Cassazione metta un punto definitivo a questo processo che sembra non finire mai". A caldo Daniela Rombi, presidente dell’associazione Il Mondo che vorrei commenta così le motivazioni dell’Appello Ter. Secondo l’avvocato Gabriele Dalle Luche che coordina il pool dei legali di parte civile, le motivazioni "pur stringate centrano perfettamente il nodo del contendere. La Cassazione chiedeva di spiegare come mai era stato concesso lo sconto minimo delle attenuanti generiche e credo che questo aspetto sia stato chiarito perfettamente. Non so a questo punto su che basi gli avvocati degli imputati potranno appellarsi nuovamente alla Cassazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le reazioni alla sentenza. I familiari delle vittime: "Speriamo finisca presto"

In questa notizia si parla di: reazioni - sentenza

Secondo la stampa il Giudice Paolo Gallo potrebbe essere convocato in Parlamento solo per le reazioni (anche scomposte) provocate da una sua decisione (che, peraltro, è collegiale). Una sentenza può essere criticata, appellata etc. ma il potere - facebook.com Vai su Facebook

Le reazioni alla sentenza. I familiari delle vittime: "Speriamo finisca presto" - Le parti civili: "Emerge il rischio che si assunsero questi amministratori". Da msn.com

Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti. I familiari: "Vite svalutate" - Nerini, Perocchio e Tadini ottengono pene ridotte senza carcere, prosciolti i vertici Leitner: “Questo è il valore dato alla vita delle persone”, denuncia la madre di una vittima ... Come scrive giornalelavoce.it