Le parole dei protagonisti al termine di Pontedera Forlì

PONTEDERA – Una sfida ricca di tensione e colpi di scena, decisa solo nei minuti di recupero. Dopo il successo contro il Forlì, l'allenatore del Pontedera ha espresso tutta la sua soddisfazione. La partita ha regalato emozioni continue: occasioni da entrambe le parti, un gol annullato, il pareggio degli ospiti all'87' e infine il sigillo di Vitali al 92', che ha fatto esplodere il Mannucci. Nel dopogara insieme a mister Menichini sono intervenuti Paolieri e Vitali Le parole di Menichini. L'allenatore del Pontedera ha commentato la vittoria contro l'avversario odierno con grande soddisfazione, evidenziando il carattere e la determinazione mostrati dalla squadra.