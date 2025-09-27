Le parole dei protagonisti al termine di Pontedera Forlì

Corrieretoscano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTEDERA – Una sfida ricca di tensione e colpi di scena, decisa solo nei minuti di recupero. Dopo il successo contro il Forlì, l’allenatore del Pontedera ha espresso tutta la sua soddisfazione. La partita ha regalato emozioni continue: occasioni da entrambe le parti, un gol annullato, il pareggio degli ospiti all’87’ e infine il sigillo di Vitali al 92’, che ha fatto esplodere il Mannucci. Nel dopogara insieme a mister Menichini sono intervenuti Paolieri e Vitali Le parole di Menichini. L’allenatore del Pontedera ha commentato la vittoria contro l’avversario odierno con grande soddisfazione, evidenziando il carattere e la determinazione mostrati dalla squadra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parole - protagonisti

VIDEO | L'emozione della Traversata nelle parole dei protagonisti

Le parole dei protagonisti: Aebischer. "Serve più lucidità sotto porta»

Ultimissime Inter LIVE: le parole di alcuni protagonisti della sfida di ieri contro l’Ajax: gli aggiornamenti su Lookman

parole protagonisti termine pontederaLe parole dei protagonisti al termine di Pontedera Forlì - Dopo il successo contro il Forlì, l’allenatore del Pontedera ha espresso tutta la sua soddisfazione. Scrive msn.com

Le parole dei protagonisti: Aebischer. "Serve più lucidità sotto porta» - Fondamentale contro l’Atalanta, come dichiarato dallo stesso Gilardino, ottimo anche contro la Roma. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Parole Protagonisti Termine Pontedera