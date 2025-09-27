Le ombre dietro il carcere di Sarkozy
A quattordici anni dall'intervento militare in Libia, una sentenza della giustizia francese riapre scenari oscuri che gettano nuove ombre sulla politica internazionale di inizio anni Duemila. Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese, è stato condannato a cinque anni di carcere, tre dei quali da scontare effettivamente, per associazione a delinquere nel contesto del presunto finanziamento illecito da parte del regime di Muammar Gheddafi alla sua campagna elettorale del 2007. Una decisione senza precedenti, che segna la prima volta nella storia della Quinta Repubblica in cui un presidente francese viene condannato a pene detentive per reati legati all'esercizio del potere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
