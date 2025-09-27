Le note come ponte tra culture Un concerto nel segno di Rastatt
La musica come ponte tra culture, città e generazioni. Sabato 4 ottobre, alle 21, la Cattedrale di Fano ospiterà un concerto straordinario che unisce due anniversari: i quarant’anni del gemellaggio tra Fano e la città tedesca di Rastatt e i dieci anni di amicizia tra i cori delle due Cattedrali. Un appuntamento che vuole trasformarsi in una vera festa di comunità, con la musica a raccontare un legame che resiste nel tempo e che oggi si rinnova con forza. Sul palco, diretti dai Maestri Stefano Baldelli e Jürgen Ochs, si esibiranno insieme la Cappella Musicale del Duomo di Fano e il Coro della Cattedrale di St. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
