Le menzioni del Camaiore per i testi e le traduzioni

Camaiore, 27 settembre 2025 - L’attento lavoro di selezione condotto sulle opere partecipanti al Premio Camaiore ‘Belluomini’ è stato completato con le menzioni assegnate ad alcuni autori e traduttori, una ricerca difficile che non comporta esclusione, ma promozione anzitutto del linguaggio poetico, di cui c’è estremo bisogno. Menzioni speciali, dunque a Maria Rita Bozzetti, “L’altro ed io”, Manni; Alessio Brandolini, “Il fuoco della luna”, Fili d’aquilone; Ottaviano De Biase, “Ulisse, la speranza il divenire”, Delta 3 edizioni; Danila Di Croce, “Dove ancora non siamo nati”, Puntoacapo; Daniele Giustolisi, “La condizione dell’orma” (Pequod); Alfonso Guida, “Diario di un autodidatta”, Guanda; Elena Mearini, “A molti giorni da ieri”, Marco Saya Edizioni; Massimo Monteduro, “Esse – Libro del fuoco”, RPlibri; Daniela Raimondi, “La donna più vecchia del mondo”, peQuod; Stefano Raimondi, “L’atalante”, Valigie Rosse; Gian Piero Stefanoni, “La costanza del cielo”, Il ramo e la foglia edizioni; Domenico Segna, “Le onde radio”, Anima Mundi Edizioni; Marco Vitale, “La strada di Morandi”, Passigli; Menzioni alla traduzione: Alessio Brandolini, per “Nanof” di Enzia Verduchi (Fili d’Aquilone); Lucia Cupertino, per “Il cuore delle prugne” di Claudia Magliano (Lebeg); Claudia Piccinno, per “Le radici del mondo” di Pierre Ech-Ardour (Terra d’Ulivi). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le menzioni del Camaiore per i testi e le traduzioni

In questa notizia si parla di: menzioni - camaiore

Sabato 20 settembre ore 17:30 cerimonia di premiazione del Premio Camaiore 2025. Park Hotel Villa Ariston, Viale Sergio Bernardini 355, Lido di Camaiore. Tra le menzioni speciali il nostro Gian Piero Stefanoni con la raccolta di poesie “La costanza del ciel - facebook.com Vai su Facebook

Le menzioni del Camaiore per i testi e le traduzioni - L’attento lavoro di selezione condotto sulle opere partecipanti al Premio Camaiore ‘Belluomini’ è stato completato con le menzioni assegnate ad alcuni autori e traduttori ... Come scrive lanazione.it