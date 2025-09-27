le margherite sanno aspettare la vera anima delle donne

Scrittrice, critica gastronomica e fine interprete dell’animo umano, Roberta Schira – giù autrice del romanzo di successo “I fiori hanno sempre ragione“ – torna con “Le margherite sanno aspettare“ (Garzanti, 2025), opera delicata e potente in cui il rapporto con il cibo, la casa e la terra diventano pretesto per una raffinata disamina dell’interiorità femminile, delle relazioni umane e del modo in cui ciascuno può “rimarginarsi”, riscoprendo la sacralità dei gesti semplici. Il romanzo ha molto in comune con il precedente anche se le storie sono molto diverse. "Anche stavolta al centro di tutto ci sono relazione con i sensi, confronto tra generazioni, legame (a volte doloroso) con la famiglia, rapporto con la terra, la memoria, le atmosfere magiche delle case e la capacità di perdonare il passato per accogliere il cambiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

