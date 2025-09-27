Le fregate e la Flotilla | deterrenza e protezione dai droni di Israele ma solo fino alle acque di Gaza

Il dibattito sulla presenza delle fregate “Fasan” e “Alpino” a sostegno della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza si è intensificato nel tempo, sollevando questioni di grande rilevanza strategica e diplomatica. La Marina militare italiana, pur non essendo direttamente coinvolta nella manifestazione civile umanitaria, è intervenuta in seguito a un attacco deliberato con droni, evidenziando aspetti operativi di notevole interesse che meritano un’analisi approfondita. L’Italia, insieme alla Spagna, ha espresso ferma condanna per l’attacco subito dal convoglio e ha autorizzato l’intervento navale per garantire la sicurezza della missione civile e la salvaguardia della vita umana in mare delle persone coinvolte in caso di incidenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

