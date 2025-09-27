Le Frecce Tricolori voleranno su Milano | ecco la data dell' evento

Le frecce tricolori voleranno su Milano mercoledì 1° ottobre. Intorno alle 13 la pattuglia acrobatica dell’aeronatica militare effettuerà un sorvolo sulla città, con passaggio sopra il Duomo.Per l’occasione davanti alla cattedrale verrà allestito anche uno stand promozionale dell'Aeronautica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

