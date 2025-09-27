Le Frecce Tricolori voleranno su Milano | ecco la data dell' evento
Le frecce tricolori voleranno su Milano mercoledì 1° ottobre. Intorno alle 13 la pattuglia acrobatica dell’aeronatica militare effettuerà un sorvolo sulla città, con passaggio sopra il Duomo.Per l’occasione davanti alla cattedrale verrà allestito anche uno stand promozionale dell'Aeronautica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: frecce - tricolori
Spezia, Frecce Tricolori con polemica: Golfo blindato, fermi battelli e pescherecci
Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata, Messina si prepara alle "Frecce tricolori"
Ricchi e Poveri, The Kolors e Frecce Tricolori, il clou dell'estate messinese
Frecce tricolori sopra Trento: il video dell'Aeronautica militare - facebook.com Vai su Facebook
Cent'anni dell'Aeronautica a Milano, ecco le Frecce Tricolori - Tutti con il naso all'insù, mercoledì primo ottobre all'ora di pranzo, per il passaggio delle Frecce Tricolori sul Duomo di Milano, dove sarà allestito anche uno stand promozionale dell'Aeronautica Mi ... Lo riporta ansa.it
Milano si prepara a iconico sorvolo Frecce Tricolori su Duomo - (askanews) – Milano si prepara a tingersi dei colori della bandiera italiana – verde, bianco e rosso – grazie allo spettacolare sorvolo delle Frecce Tricolori. Lo riporta askanews.it