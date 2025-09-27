Le forme della generosità | guida alle diverse tipologie di donazione

L’ impulso di fare del bene è presente dagli albori dell’umanità e nel tempo non è mai cambiato, ma si sono radicalmente modificati i modi per dargli voce. La beneficenza ha imparato a parlare il linguaggio del nostro tempo, un linguaggio fatto di immediatezza e semplicità, senza per questo dimenticare il valore dei canali più consolidati. Chiunque, infatti, voglia sostenere una causa benefica oggi ha davanti a sé un ventaglio di scelte impensabile solo un decennio fa, in cui le tradizionali raccolte fondi convivono con la rapidità delle donazioni online. Si tratta di un’evoluzione che non ha fatto altro che accorciare la distanza tra un desiderio e un’azione concreta, rendendo la solidarietà un gesto profondamente integrato nel nostro presente e nelle nostre abitudini. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

