Le conferme di TV8 | GialappaShow Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

GIALAPPASHOW Da ottobre in prima serata > Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nella nuova stagione di GialappaShow, a ottobre in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-co. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Le conferme di TV8: GialappaShow, Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

