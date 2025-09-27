Le città dei cavi sottomarini | così i Rov li posano in fondo agli oceani

Roma, 27 settembre 2025 – Le città sotto il mare sono autostrade di cavi sottomarini che danno energia e informazioni al mondo, sono corridoi elettrici e in fibra ottica. Ma come si posano nel fondo degli oceani queste infrastrutture strategiche? Quali sono le difficoltà tecniche da affrontare per ‘accendere’ quei fasci di tubi ad altissima tecnologia? Per averne un’idea basta guardare le foto della Monna Lisa, nave posacavi di Prysmian realizzata da Vard, controllata di Fincantieri, gigante che supera i 170 metri e solca i mari con matasse lunghe chilometri, stoccate in enormi vasche rotanti. E per avere le risposte bisogna rivolgersi a Valerio Acquaotta, ingegnere, direttore del Dipartimento operazioni in mare del colosso mondiale nella produzione e posa di cavi sottomarini, prima di tutto per il trasporto dell’energia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

